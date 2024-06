“Ci stanno portando in guerra. In queste ore stanno discutendo quali missili mandare a lunga gittata, oltre a quelli che hanno già mandato e quante truppe mandare. Adesso stiamo per votare, tutti parlano di pace in modo finto. In modo ingannevole. La verità è che in queste ore si sta decidendo come affrontare questa escalation militare”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte all’inizio del suo intervento sul palco allestito in piazza Verdi, a Palermo, in occasione della chiusura della campagna elettorale per le elezioni Europee. “Sia Draghi che Meloni si sono tuffati in una strategia dell’escalation militare non rispettando il vincolo del Parlamento che era per la de escalation, il primo aiuto di invii militari serviva solo a contrastare l’agressione iniziale e non a portare l’Italia in guerra”