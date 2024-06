“Abbiamo fatto dimettere Vittorio Sgarbi e Meloni è stata costretta a candidarlo alle Europee. Noi abbiamo Giuseppe Antoci e FdI ha Vittorio Sgarbi. Adesso Sgarbi si è procurato il mio numero di cellulare e, per giunta, mi manda gli insulti via Whatsapp“. Lo ha raccontato il leader del M5s Giuseppe Conte parlando dal palco allestito in piazza Verdi, a Palermo, in occasione della chiusura della campagna elettorale per le elezioni Europee. Ma vi rendete conto? Adesso devo sopportare anche gli insulti di Sgarbi via Whatsapp. Vai a fare i tuoi commerci ma lascia stare le istituzioni pubbliche Vittorio” ha concluso Conte.