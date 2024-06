“Il tema della Pace e della guerra non è emendabile. Noi non permetteremo mai che un solo proiettile italiano vada a colpire, a uccidere in Russia. Ma non perché siamo amici di Putin, ma perché la Pace è un valore universale”, così Matteo Salvini durante una conferenza stampa alla Stampa Estera, sottolineando che lo stesso ragionamento è applicabile nel conflitto tra Israele e Palestina.

“Non abbiamo mai approvato un decreto per attaccare in terra straniera – ha proseguito Salvini – Se dovesse arrivare un altro decreto armi a favore dell’Ucraina e non avessimo la certezza assoluta, totale, che queste armi non possano essere usate anche per bombardare e uccidere in territorio russo, avvicinando a una terza guerra mondiale, noi non voteremo più nessun decreto armi. Che certezza ho domani che una bomba, un missile che do a un popolo aggredito, invaso e offeso per difendersi, diritto sacrosanto, non possa essere usato alla Macron o alla Stoltenberg, per attaccare?”.