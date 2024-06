Nuovo sciopero dei treni a Milano e in Lombardia. I mezzi della compagnia regionale Trenord saranno a rischio dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17. Lo stop è stato indetto dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie. La protesta non coinvolgerà i mezzi Atm, pertanto non ci saranno ripercussioni su metro, bus e tram.

Lo sciopero, come si può leggere sul calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, durerà 23 ore ed essendo una giornata festiva non sono previste fasce orarie di garanzia. I treni che collegano Milano con l’aeroporto Malpensa saranno sostituti da bus, ma l’effettiva erogazione del servizio dipende dalla reale adesione del personale allo stop. La protesta segue quella già avvenuta a livello nazionale domenica 19 maggio. In quell’occasione si erano fermati macchinisti, capitreno e personale di Trenord, Trenitalia e Trenitalia Tper.