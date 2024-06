Dopo il maltempo delle ultime settimane è in arrivo la prima ondata di caldo dell’anno con picchi di 39 gradi al sud e nelle isole. L’anticiclone africano si abbatterà su tutta l’Italia facendo ribollire i terreni carichi d’acqua e dando vita a un ambiente molto umido. Questo fino a venerdì 7 giugno, secondo le previsioni, perché poi potrebbero intensificarsi di nuovo le piogge e i temporali, soprattutto sulle zone alpine e sull’alta Pianura Padana.

Fino a domani la penisola sarà esposta alla circolazione di correnti occidentali, ancora in grado di creare instabilità sulle zone di montagna. Poi, da giovedì, l’anticiclone riceverà una spinta dalle latitudini afro-mediterranee verso nord dando vita a una fase stabile e con temperature in aumento, proiettate verso valori sempre più estivi. Al nord sono previsti 33 gradi in Emilia, al centro 32° e al Sud si arriverà già i 36°. L’estate arriverà soprattutto nel weekend: previsti 39-40° tra Sicilia, Sardegna e Calabria, 35-36° nelle zone interne del Centro. Poi, forse, spazio ancora a qualche rovescio.