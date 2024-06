“C’è una sola cosa che mi manca, mi piacerebbe uno spritz. Ma lei non me lo può portare?”. È la curiosa richiesta fatta da Carlo Nordio alla giornalista di Piazzapulita, La7, Roberta Benvenuto, a margine del comizio di Fratelli d’Italia di sabato due giugno. La cronista, che voleva intervistarlo, risponde con un secco “no” e il ministro reagisce solo alzando le spalle.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, tra le 14 e le 15, appunto, nella piazza del comizio di Giorgia Meloni: Nordio, infatti, ha provato ad accedere al retropalco, ma dall’organizzazione dell’evento, coordinata dalla deputata di FdI Augusta Montaruli, hanno risposto che l’ingresso per i ministri “non era previsto” e che quindi doveva rimanere in piazza. Il servizio è andato in onda ieri.