Prima la lite e poi l’aggressione con una baionetta. È accaduto a Milano e il protagonista è un anziano di 80 anni che è stato denunciato dai carabinieri. Da una prima ricostruzione, come riporta Milano Today, l’uomo avrebbe accoltellato al piede il vicino di casa, un 35enne, con un’arma risalente ai tempi della guerra. Un’aggressione avvenuta in via Ambrogio Villa a Melzo – hinterland est di Milano – nel pomeriggio di lunedì scorso.

Il motivo della violenza sarebbe una lite per ragioni condominiali. L’80enne ha tirato fuori l’arma lunga 40 centimetri e l’ha conficcata nel piede del vicino. Il 35enne è stato subito soccorso dal personale del 118 e accompagnato al pronto soccorso di Melegnano. Non preoccupanti le sue condizioni ed è stato dimesso dopo una medicazione. La baionetta, invece, è stata sequestrata dai militari che hanno accompagnato l’anziano in caserma. Per l’80enne è scattata una denuncia per lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere.