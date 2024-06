“Noi la torta la tagliamo con la decima“. Sono le parole, scritte in un post Facebook, da Giuseppina Castiello, leghista e sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento nel governo Meloni. È accaduto ieri, ad Afragola, in provincia di Napoli, in occasione di un incontro elettorale con la candidata, alle prossime elezioni europee, Angela Russo (Lega). Un appuntamento celebrato durante la Festa della Repubblica italiana, che ha visto anche la partecipazione del sindaco di Afragola Antonio Pannone. E una volta portato a tavola il dessert, una torta con un’immagine stampata sopra della candidata Russo, il primo cittadino Pannone ha impugnato il coltello e ha deciso di farci una bella “X Mas” sopra. “Vai, una decima mas“, si sentono sotto i commenti. E la “decima” sembra averla apprezzata anche la Russo che risponde con un bel “bravo” al taglio del dolce.

La “decima” torna ancora. E il riferimento è quello al video del generale Roberto Vannacci del 31 maggio scorso. L’8 e il 9 giugno “sull’apposita scheda fate una ‘decima‘ sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci e li travolgeremo tutti con una valanga di voti”, aveva detto il candidato indipendente della Lega nello spot elettorale condiviso sui social. Un contenuto che, dopo aver confermato la sua autenticità, veniva così rivendicato: “La Decima MAS, come riportato da Treccani, è il reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana – si leggeva in una nota – che nel marzo 1941 assunse la denominazione di X flottiglia MAS“. Non solo. Una scelta, quella di evocare la X Mas che veniva spiegata anche nel libro del generale, “Il coraggio vince”. Infatti da ragazzo, Vannacci aveva detto di essere stato ispirato ad entrare nei corpi speciali dalle imprese compiute dalla X flottiglia Mas prima dell’armistizio. Cioè “alle imprese di Malta e ad Alessandria in Egitto, prima dell’8 settembre”.

E sul post della Castiello, ovviamente, non sono mancate le polemiche. “La sottosegretaria Pina Castiello non deve restare un solo minuto ancora al suo posto e il Governo deve prendere le distanze da chi ha offeso la memoria di tante vittime del fascismo proprio nelle ore in cui si celebrava la Festa della Repubblica”, ha scritto in un post social Sandro Ruotolo, senatore dem e candidato al Parlamento europeo per la circoscrizione meridionale. “La sottosegretaria leghista ha ‘rivendicato‘ la scelta di tagliare la torta con il simbolo della ‘decima’ dai suoi social come si vede nel video – continua -. È un oltraggio alla Resistenza e la Napoli delle 4 giornate saprà dare una risposta nel segreto dell’urna l’8 e 9 giugno ai secessionisti e nostalgici della Lega”.