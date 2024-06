“Il mio fisico è in condizioni migliori rispetto agli anni ’90 e tornerò presto al mio programma di allenamento completo. Jake Paul, questo ritardo potrebbe averti comprato del tempo, ma alla fine verrai comunque messo KO e cacciato dal mondo del pugilato per sempre”. Mike Tyson non si vuole arrendere, più forte dei problemi di salute. In seguito al riacutizzarsi di un problema all’ulcera accusato in aereo – durante un volo direzione Los Angeles -, Netflix ha comunicato il rinvio della sfida tra l’ex pugile 57enne e lo youtuber Jake Paul (inizialmente in programma per il prossimo 20 luglio). “Apprezzo la pazienza di tutti e non vedo l’ora di offrire una performance indimenticabile più avanti quest’anno”. A Tyson è stato consigliato di seguire un programma di allenamento più leggero rispetto a quanto abituato: una scelta obbligata in seguito a quanto accaduto in alta quota.

Paul rilancia la sfida ad ‘Iron Mike’

“I miei fan sanno che non voglio affrontare Iron Mike se non è al massimo della forma, ma che non ci siano equivoci: quando salirà sul ring con me, sarò pronto a conquistare la vittoria con un finale sensazionale. Paul vs. Tyson sarà un evento storico, e prometto di dare il massimo per questo incontro irripetibile.” Tyson chiama, Jake Paul risponde. Lo youtuber statunitense non si lascia intimorire dalle parole di ‘Iron Mike’ e rilancia la sfida sul ring, nel rispetto della forma fisica dell’avversario e garantendo lo spettacolo migliore possibile.

La data del rinvio

Ancora nessuna nuova data prevista, ma secondo quanto comunicato da Netflix “l’incontro sarà riprogrammato per una data entro la fine dell’anno, dopo che Mike avrà potuto riprendere l’allenamento senza limitazioni ed entrambi i combattenti potranno avere lo stesso tempo per prepararsi per questo incontro irripetibile!”. Lo stadio dei Dallas Cowboys si prepara a vivere uno degli scontri più epici dell’ultimo decennio. Ovviamente, i biglietti già acquistati saranno comunque validi.