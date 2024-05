Attimi di paura e tensione per Mike Tyson. L’ex pugile 57enne ha accusato un malore mentre era su un aereo direzione Los Angeles. “Iron Mike è stato colpito dal riacutizzarsi di un’ulcera. Per fortuna Mike ha risposto alla grande. Siamo grati al personale medico che lo ha soccorso prontamente” ha dichiarato il suo entourage. Dopo aver accusato forte mal di testa e nausea, Tyson ha richiamato l’attenzione dell’equipaggio a bordo: in poco tempo, il personale si è mobilitato e ha chiesto massima riservatezza ai presenti.

Una volta arrivato il personale medico e paramedico, l’ex pugile è stato soccorso per oltre venticinque minuti. Si è dunque trattato del riacutizzarsi di un’ulcera. L’avviso delle manovre di sicurezza è apparso anche su tutti gli schermi dei passeggeri: “Si tratta di una persona molto importante, e vogliamo essere sicuri che tutto vada per il meglio”.

L’incontro su Netflix

Passato lo spavento ad alta quota, ora Mike Tyson farà il possibile per tornare sul ring il prossimo 20 luglio, in occasione dell‘incontro di boxe contro lo youtuber 27enne, Jake Paul. L’evento è stato accompagnato da molte critiche e perplessità, considerando il fatto che Tyson si è ritirato nel 2005 e la sua ultima esibizione risale al 2020. Dopo oltre quattro anni di inattività, si è aggiunto il malore in aereo che di certo non aiuta l’ex pugile a tornare sul ring con serenità.