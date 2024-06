Il match di domenica 2 giugno al Roland Garros fra Hubert Hurkacz e Grigor Dimitrov, vinto da quest’ultimo in tre set, è stato segnato da un attimo di (pacato) nervosismo. Il polacco, noto nel circuito anche per la sua gentilezza, è arrivato a chiedere platealmente il cambio della giudice di sedia, che lo aveva infastidito per alcune scelte. Dal primo lamento è nato un siparietto, per certi versi simpatico, in cui i due tennisti si sono passati più volte la responsabilità di prendere una decisione.

È stata una partita molto equilibrata, decisa per due volte (primo e terzo set) al tie-break. Dimitrov ha mostrato nervi d’acciaio nei momenti che più contavano, mentre quelli di Hurkacz sono definitivamente saltati nel terzo set. Seppur avanti per 6 a 5, il numero 8 del mondo ha perso il controllo della sua tipica calma e si è lasciato sopraffare da un nervosismo causato, da una parte, dall’andamento del match e, dall’altra, dalle chiamate della giudice di sedia. Prima ha chiesto platealmente la sua sostituzione, con un gesto uguale a quello dei calciatori quando chiedono il cambio, poi ha detto a Dimitrov: “Grigor vuoi fare un cambio? O vuoi continuare con la signora qui accanto?”. Il bulgaro non ha capito e Hurkacz ha rincarato la dose: “Vorrei sapere se vuoi continuare con la giudice sulla sedia, se sei a posto o se vuoi cambiare. Decidi tu”. A quel punto l’altro tennista ha rispedito la patata bollente al mittente: “Onestamente, scelgo quello che vuoi fare tu“.

I have gone back to this to see what exactly happened in the

Hurkacz vs Dimitrov match on #Eurosport @ #rolandgarros

The whole conversation is weird & highly disrespectful towards Alison Hughes who is one of the most experienced tennis umpires

I never EVER expected this… pic.twitter.com/msc1vzn5HR

— Loli (@LoliLondon) June 2, 2024