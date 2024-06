Mbappé al Real Madrid è solo questione di giorni, o meglio di ore. È ormai noto da tempo l’accordo raggiunto tra i blancos e l’attaccante francese, ma quando ci sarà l’annuncio ufficiale? A svelarlo è proprio l’ex PSG che, durante il ritiro della Nazionale francese, ha avuto uno scambio di battute con il presidente Emmanuel Macron. E alla domanda “Come va, oggi l’annuncio?”, Mbappé risponde: “Stasera“. L’enfant prodige oggi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid.

La rivelazione di Kylian

Archiviata la stagione con la vittoria dell’ennesima Champions League, il Real Madrid comincia il nuovo corso con l’annuncio più atteso dell’anno. Secondo la rivelazione di Mbappé al presidente Macron, dovrebbe arrivare a brevissimo.

Lo stesso Macron, qualche settimana fa, era tornato sul tema Mbappé in chiave Giochi olimpici cercando di ottenere dal Real il via libera per la partecipazione dell’attaccante con la nazionale francese. Non essendo una competizione inserita in una finestra internazionale definita dalla FIFA, i club non sono obbligati a lasciarlo libero. “Conto che il Real Madrid rilasci Kylian per le Olimpiadi, così potrà venire a giocare con la squadra francese”. Così non è stato: nella giornata odierna è stata diramata da Thierry Henry la rosa: il nome di Mbappé non compare tra i presenti.