Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: è una delle accuse per la quale, stando a quanto riporta Repubblica, la procura di Asti e quella di Torino indagano Marco Allegretti, candidato consigliere regionale in Piemonte con il Movimento 5 Stelle. L’inchiesta nasce da verifiche dell’Agenzia delle Entrate secondo cui alcune società legate ad Allegretti, ingegnere elettronico, ricercatore del Politecnico di Torino e presidente dell’Ordine degli ingegneri di Asti, avrebbero tentato di occultare alcuni immobili per evitare una procedura di riscossione e operato una truffa sui crediti fiscali per attività di ricerca e sviluppo.

Attingendo dalle tesi di laurea degli studenti del Politecnico di Torino e dai progetti universitari venduti a “pacchetti” alle imprese, venivano ottenute detrazioni al 50% in parte cedute. In questo caso vengono contestati a vari titolo i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e indebite compensazioni. Le società coinvolte nel meccanismo di creazione delle detrazioni, legate a progetti “asseritamente eseguiti”, sono una decina tra cui uno spinoff del Politecnico.

A inizio 2023 Allegretti era stato allontanato dal cda della finanziaria regionale Finpiemonte per asserite “violazioni del codice etico” legate a conflitti di interesse, viste le partecipazioni sue e del padre in diverse società. Il Movimento 5 Stelle aveva parlato di una mossa politica e chiesto un’indagine conoscitiva sulle erogazioni fatte da Finpiemonte.