Non solo in Italia, ora la candidatura leghista del generale Roberto Vannacci imbarazza anche gli alleati europei del Rassemblement National. A parlare è stato infatti il capolista del partito di Marine Le Pen, Jordan Bardella che, intervistato da Bfm Tv ha detto di “non conoscere” l’aspirante eurodeputato.

Ma non solo, ha anche preso le distanze dalle sue posizioni: “Io sono l’avvocato delle mie idee, del mio partito, non sono l’avvocato di questo signore, che non conosco. Non ho conoscenza di queste frasi, non le condivido e le condanno”, ha detto Bardella all’intervistatore che gli aveva citato alcuni virgolettati “omofobi” dell’esponente della Lega.