“Meloni? Sto leggendo delle cose che faccio fatica in che lingua sta parlando e che film sta vedendo. Vede un altro Paese. Mi ha attaccato dicendo che la sinistra cancella l’identità. Io ho risposto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone”. Lo ha spiegato la segretaria del Pd, Elly Schlein, ieri a margine dell’evento del Partito democratico all’Arco della Pace, a Milano. Sul palco, poi, Schlein ha citato ancora Meloni: “L’unica cosa concreta che ha fatto sulla sanità pubblica in un anno e mezzo è far entrare gli antiabortisti nei consultori per fare pressioni sulle donne“.