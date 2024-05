“Non si sa mai. Quando ero piccolo, ero tifoso del Milan. E mi dicevo sempre: se un giorno giocherò in Italia, sarà per il Milan. Guardo sempre la Serie A e ogni partita dei rossoneri. Non si sa mai…”. Le parole di Kylian Mbappé rilasciate ai Globe Soccer Europei a Cala di Volpe hanno scatenato la fantasia dei tifosi milanisti. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l’ex PSG ha svelato un retroscena legato ai rossoneri. “Da quando ero piccolo, tutta la mia famiglia vedeva il Milan perché intorno a me sono tutti tifosi rossoneri; per questo motivo continuo ancora oggi a guardare le partite”. E sul suo futuro: “Sono stato a Parigi, ora giocherò per un nuovo club e sono molto contento. La Serie A è una grande lega, l’anno prossimo avrete tante squadre in Champions League. Siete migliorati tanto e auguro al calcio italiano le migliori fortune. Magari tornerò in Italia anche l’anno prossimo per giocare la Champions, chi lo sa..”.

Mbappé cuore rossonero

Un messaggio d’amore nei confronti del club rossonero. La passione per il Milan non è mai svanita: sin da quando era bambino, Mbappé vestiva i colori del club insieme ai suoi amici, nei campetti della periferia francese. Qualche anno fa, infatti, è stata ritrovata una breve intervista di un giovanissimo Mbappé con la maglia del Milan. Ieri tifoso e domani, chissà.

Ad oggi, solo una suggestione. Kylian Mbappé è promesso sposo al Real Madrid: dunque, futuro ben delineato per l’attaccante francese. Fantasticare, però, non costa nulla. E se mai ci dovesse essere l’opportunità di un trasferimento in Italia, il Milan potrebbe anche pensarci. Mbappé non ha mai nascosto che vestire la maglia rossonera è uno dei suoi sogni.