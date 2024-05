Proseguono le forti piogge e non solo in Lombardia. Ancora allerta rossa in Veneto nelle prossime 24 ore a causa della nuova ondata di maltempo che dovrebbe colpire tutto il Nord Italia con forti temporali e nubifragi. E il bollettino meteorologico che la Regione Veneto si appresta a emettere “sarà sicuramente di massima allerta“, avverte il governatore Luca Zaia. I timori sono che le zone, già colpite dall’alluvione della scorsa settimana, possano subire ulteriori danni. Le prime piogge “potrebbero non essere problematiche se non avessimo già avuto tanta pioggia – continua Zaia -. Il terreno al momento non è in grado di assorbire quell’acqua”. Infatti, ad attendere il territorio ci sono precipitazioni “da 100 millimetri, il che vuol dire circa 10 centimetri d’acqua al metro quadrato”.

Il governatore, inoltre, fa sapere che “c’è massima attenzione” nella Regione “per l’evolversi della situazione meteo. Al momento, dopo le piogge in atto da ieri pomeriggio, sono saliti i livelli dei corsi d’acqua“, scrive in un post Instagram. “Stiamo monitorando opere e argini, provati dalle ripetute sollecitazioni e stressati dalle precipitazioni della scorsa settimana. Sono stati aperti in questi minuti tre sifoni del bacino di Montebello. Mi è stata segnalata (la vedete nel video) l’erosione degli argini del Timonchio a Villaverla (Vicenza), rinforzati per evitare il crollo” E concludendo: “Alle 10:35 è stato aperto il bacino di Caldogno sul Bacchiglione a protezione della città di Vicenza. In funzione anche il bacino di Montebello”.

Non solo Veneto: anche in Emilia-Romagna allerta meteo emanata dalla Protezione civile insieme ad Arpae. Strade allagate nel Modenese, in particolare a Vignola e Savignano, per un temporale prolungato che ha interessato i due comuni. Ma è la cittadina di Bazzano ad essere tra le più colpite nella provincia di Bologna: secondo quanto riporta il Resto del Carlino è crollata una pensilina davanti all’ospedale. Mentre nella zona della Valsamoggia bolognese si è avuta una rottura nell’acquedotto che ha interrotto la fornitura di acqua nella zona di Castello Serravalle. Sono stati 397 gli interventi tra ieri e le prime ore di oggi dei vigili del fuoco nella Regione per allagamenti causati dalle forti piogge delle ultime ore. Altri sono ancora in corso.

“Da poco ha smesso di piovere – dice il sindaco di Valsamoggia, ​​​Daniele Ruscigno – siamo stati al lavoro tutta la notte e già si possono contare danni per diversi milioni“. “Non ci sono feriti e soltanto un paio di abitazioni private sono state allagate ai piani bassi. Più che altro l’acqua ha invaso diverse strade secondarie e ci sono diversi smottamenti, che stiamo valutando anche perché alcuni ancora in movimento”, conclude il primo cittadino.

Sempre in Emilia situazione critica anche nel Parmense, soprattutto nel comune di Talignano. Mentre a Collecchio c’è stata l’esondazione del torrente Scodogna. Alcune abitazioni sono rimaste isolate a causa dell’allagamento delle strade di collegamento che attraversano il territorio fornovese di Cafragna. Al lavoro i tenici comunali e i volontari della protezione civile. Nel territorio, anche per oggi, è allerta meteo per maltempo e criticità idraulica. A Fornovo, invece, si registrano allagamenti e fango. Non solo. Anche in alcune frazioni, a Respiccio e a Piantonia, località vicine ai corsi d’acqua.