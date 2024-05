Al Foro Italico di Roma proseguono gli Internazionali di tennis. Al via i quarti di finale del singolare maschile: dopo eliminazioni inattese e qualche borraccia di troppo, tra i migliori 8 del Masters 1000 ci sono diverse sorprese e purtroppo nessun italiano. Tra i big rimasti, ci sono Tsitsipas e Zverev.

Il programma e il quadro completo dei quarti di finale

Mercoledì 15 maggio

Zhang-Tabilo (previsto ore 15)

Zverev-Fritz (previsto ore 20.30)



Giovedì 16 maggio

Hurkacz-Paul (da definire)

Tsitsipas-Jarry (da definire)



Dove e quando seguire gli Internazionali di Roma

Gli Internazionali di Tennis verranno trasmessi – e coperti interamente – sui canali Sky Sport Tennis, oltre a Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in streaming su SkyGo e NowTV. Inoltre, dopo averne acquisito i diritti, anche Rai 2 trasmetterà in chiaro una partita in diverse fasce orarie.