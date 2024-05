“Superbonus? Si tratta del contenuto di emendamento presentato dal Mef per nulla concordato con me, non riguarda il contenuto del superbonus”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’incontro con Confcommercio. “Se non sarà modificato voteremo contro, mi auguro si possa trovare un accordo i nostri senatori sono pronti da stamattina”