Ursula von der Leyen è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo Che fa (Nove). Ha parlato, tra le altre cose, anche dell’ipotesi di attuare una Difesa comune europea: “Tutti ci rendiamo conto che dobbiamo fare di più per la Difesa – ha detto -. Dobbiamo avere un’Europa che protegge. Naturalmente è un bene che abbiamo la Nato e che siamo un forte pilastro nella Nato ma dobbiamo essere anche in grado di difendere la nostra Unione Europea. Dobbiamo investire di più in Difesa, e dobbiamo farlo insieme, per una Difesa comune: quindi investiamo miliardi che creano anche posti di lavoro per l’Europa. Per me è importante che i Paesi membri si sentano singolarmente responsabili della struttura delle loro truppe, delle loro missioni, questo rimane compito dei Paesi membri, ma quello che possiamo fare come Commissione europea è avere la responsabilità del mercato interno , dell’industria della difesa – anche l’Italia ha un’industria della difesa forte – dobbiamo fare tutto il possibile affinché questa industria della Difesa venga potenziata e riesca anche a produrre più rapidamente quando c’è una crisi e quando ci serve. La produzione non è sufficientemente veloce in questo momento. Per avere questa accelerazione nel mercato interno, di questo può essere responsabile la Commissione. Quello che è importante è che sappiamo che se si vuole impedire la guerra e mantenere la pace, bisogna essere forti e preparati”

Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)