“Attraversamenti. Storie e incontri di un comunista e democratico italiano” è il nuovo libro di Goffredo Bettini per Paper First con la prefazione di Massimiliano Smeriglio che verrà presentato alle 18 di lunedì 13 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Alla presentazione parteciperanno Ritanna Armeni, Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri, Agnese Pini e Francesco Rutelli.

Il questo libro è raccontato il rapporto tra Goffredo Bettini, da cinquant’anni militante e dirigente della sinistra italiana, prima del Pci e oggi del Pd, con alcune grandi o per lui significative personalità con le quali ha potuto avere un rapporto politico, culturale, ideale e anche intimo. Le pagine danno conto della temperie storica, morale e della qualità delle relazioni nei decenni che ci stanno alle spalle.

Bettini, in ognuna delle amicizie e dei rapporti che racconta, lascia agli altri qualcosa e prende dagli stessi molto. Sono, infatti, prevalentemente racconti di amicizie. Gli amici si appartengono. E, per questo, riescono ad entrare l’uno nell’altro nelle parti meno esposte al pubblico, meno note.

L’opera è divisa in vari capitoli, preceduti da una prefazione di Massimiliano Smeriglio, ognuno dedicato a una persona diversa: Gianni Borgna, Pier Paolo Pasolini, Mario Tronti, Pietro Ingrao, Francesco Rutelli, Renzo Piano, Luciano Berio, Andrea Augello, Franca Chiaromonte. Lo stile cronachistico che Bettini ha scelto riporta episodi divertenti, inediti; così come riflessioni più di fondo, sull’oggi e sul domani; sull’arte e Roma; sulla politica e la filosofia. Nell’epilogo politico, sulla base di questi materiali così compositi e che danno il senso della dimensione ricca di un’esperienza personale e collettiva, l’autore dà un giudizio sull’attuale situazione della sinistra e del Paese e indica una suggestione per il futuro.