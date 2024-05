Sono stati identificati i quattro ragazzi autori di una rapina con un machete in una pizzeria di via Toscana a Bologna. Si tratta di un maggiorenne e tre minorenni: il gruppo è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I fatti risalgono allo scorso 29 aprile. I quattro, poco dopo la mezzanotte, si erano introdotti nel locale a viso scoperto e avevano minacciato il titolare, riuscendo poi a portare via 200 euro dal fondocassa e due cellulari. I ragazzi si erano poi allontanati a bordo di un’auto. La vettura era stata rubata e, grazie ai filmati di sicurezza, è stata ritrovata con all’interno il machete usato durante il colpo.

Due degli autori, minorenni di origine tunisina, sono stati rintracciati in una comunità per minori a Bologna, poi sottoposti a fermo e portati all’Ipm di Bologna. Il terzo minorenne è stato individuato in provincia di Reggio Emilia. Il più grande del gruppo invece, neo maggiorenne, è stato fermato al confine italo-svizzero mentre stava per lasciare l’Italia ed è ora sottoposto a provvedimento di fermo.