La bestemmia pronunciata da Bryan Cristante durante Roma–Juventus potrebbe costargli caro? Il centrocampista del club giallorosso rischia di saltare la prossima gara di campionato contro l’Atalanta: a testimoniare l’accaduto ci sarebbe una clip. Ad ora, la procura federale dispone del video ma senza audio: in questo caso, il Giudice sportivo non può intervenire poiché resta un’incertezza rispetto alla frase proferita.

Il precedente con l’audio in questa stagione…e di Cristante

Nel momento in cui dovesse essere presente anche la traccia audio, il caso Cristante si aggiungerebbe a quello di Stefano Turati: lo scorso agosto il portiere italiano del Frosinone era stato squalificato per una partita in seguito ad una bestemmia pronunciata nella gara casalinga contro il Napoli perché “chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile e individuabile senza margine di ragionevole dubbio”, come si poteva leggere dal comunicato. Il centrocampista giallorosso non sarebbe nuovo a questo tipo di sanzione: nel 2020, infatti, Cristante – sempre per lo stesso motivo – fu costretto a saltare una partita di campionato contro il Torino, in quello specifico caso.