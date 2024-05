Finalmente Italia. La Formula 1 fa tappa a Imola per il settimo Gran premio della stagione. Si torna all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, sui quasi 5.000 metri del circuito cittadino di Imola, dopo un anno di assenza a causa della forte ondata di maltempo che colpì l’Emilia-Romagna nel maggio 2023. La Ferrari vuole dare seguito al podio americano (terzo posto), con la speranza di completare una doppietta nelle zone alte della classifica, davanti al proprio pubblico. Inoltre, Leclerc e Sainz sono in pista con una SF-24 rinnovata: dal fondo alle pance con modifiche anche sull’ingresso delle bocche dei radiatori. Le qualifiche nella giornata di sabato – 18 maggio – ha dato i primi verdetti: settima pole consecutiva per Max Verstappen che dunque, partirà davanti a tutti. A seguire, le due McLaren della coppia Piastri-Norris: quarto e quinto posto occupati dalle Ferrari di Leclerc e Sainz.

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il GP di Imola è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend italiano è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è possibile seguire – eccezionalmente in diretta – le qualifiche e la gara della domenica. La gara comincerà alle canoniche ore 15.

Orari TV di Sky e Now (diretta)

DOMENICA 19 MAGGIO

Ore 15:00: Gp Imola

Orari TV8 (diretta)



