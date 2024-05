La Premier League riscrive la storia del calcio moderno. Durante la partita di campionato tra Crystal Palace e Manchester United – vinta clamorosamente dai padroni di casa per 4 a 0 – per la prima volta nella storia l’arbitro ha indossato la “Referee Cam”, meglio nota come “Ref Cam”. A Jarred Gillett, direttore di gara australiano, è stata installata una piccola telecamera sul microfono, per avere una visuale inedita all’altezza degli occhi del direttore di gara. Le immagini, dunque, sono un modo per mettersi nei panni dell’arbitro.

Di che cosa si tratta

Il filmato della partita tra il Crystal Palace e i Red Devils non è stato trasmesso in diretta. Le riprese serviranno per un programma – ideato dalla Premier League Productions – utile a promuovere e mettere in evidenza il lavoro degli arbitri su un campo da calcio in Inghilterra. I tifosi, dunque, potranno vedere il filmato solo tra un po’ di tempo.

Il precedente “ufficioso”

Una rivoluzione per il mondo del fooball ma questo tipo di tecnologia – seppur non in modo ufficiale – era già stata provata su un campo da calcio britannico. In quel caso si trattò dell’amichevole tra Chelsea e Brighton: la body cam fu indossata da Rob Jones.

Anche in Serie A, la body cam è una realtà già conosciuta. Lo scorso mese di dicembre, nel corso del riscaldamento prima della sfida all’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, alcuni calciatori bianconeri sono scesi in campo con questa nuova tecnologia sul petto. Un esperimento, destinato a far parte di un futuro nemmeno troppo distante.