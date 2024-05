Festeggiare la vittoria del campionato con il più classico dei pullman scoperti? Per Oliver Boscagli la risposta è “No, grazie”. Il difensore francese del PSV Eindhoven, celebra la vittoria dello scudetto in Olanda a modo suo: prima riceve l’abbraccio dei tifosi nel suo “Philips Stadion” poi, anziché proseguire i festeggiamenti in grande stile, decide di tornare a casa dalla propria famiglia in bicicletta. La foto, in pochissime ore, ha fatto il giro del web diventando subito virale.

Le ultime 24h di Boscagli: vince il campionato ed esce dallo stadio in bicicletta

Come ti svolto il weekend: chiedere a Oliver Boscagli. Il difensore del club festeggia la vittoria casalinga per 4-2 contro lo Sparta Rotterdam: tre punti che valgono la conquista del campionato. Terminati i festeggiamenti in campo con i propri compagni di squadra, Boscagli decide di tornare a casa in bicicletta, tra lo stupore dei tifosi incontrati fuori dallo stadio. Una scelta, per certi versi, controcorrente: di certo, non il SUV o la macchina sportiva che tutti si aspettavano.

Per il PSV si tratta di una stagione che entra di diritto nella storia del club: la squadra allenata da Peter Bosz è rimasta imbattuta per ventisei gare consecutive. Quello di quest’anno, è il venticinquesimo titolo in patria.

Boscagli nel mirino di Inter e Napoli: possibile un suo trasferimento in Italia?

Il futuro di Oliver Boscagli potrebbe essere in Italia. Tre gol – altrettanti assist – e buone prestazioni per il difensore classe 1997 nel corso della stagione in Eredivisie. Il suo rendimento ha destato l’attenzione e l’interesse di Napoli e Inter, secondo le indiscrezioni rilasciate da Il Mattino ed ESPN.

fonte: @metruud (Profilo X)