Mille agenti coinvolti, 155 feriti, 70 arresti: accade in Germania durante la partita di Regionalliga Nordost (quarta serie tedesca) tra la BFC Dynamo e l’Energie Cottbus giocata a Berlino a causa di scontri e violenze registrati tra le due tifoserie. Secondo le autorità, 116 agenti della polizia berlinese e federale sono rimasti intossiacti dai gas, altri 28 sono rimasti feriti da aggressioni e 11 da articoli pirotecnici. Sale, invece, a quota 74 il numero degli arresti: 62 le accuse. Per la partita erano stati movimenti 1000 agenti della polizia.

La ricostruzione. Da quelle parti sannoche BFC Dynamo-Energie Cottbus non è mai una partita come le altre. Ci sono stati disordini durante e dopo la partita a tal punto da sospendere per qualche minuto l’incontro. Secondo quanto ricostruito dal emittente radiotelevisiva tedesca Rbb, i tifosi della Dynamo hanno bruciato le attrezzature dei supporter avversari: la polizia è intervenuta con gas irritanti, idranti e cani. I giocatori sono stati obbligati a rimanere negli spogliatoi in attesa del via libera da parte dell’arbitro.

Al termine della partita, l’allenatore della squadra ospite, Claus-Dieter Wollitz, si è lamentato dell’atmosfera e delle minacce ricevute: “Sono abituato al mobbing, soprattutto qui. Ma il fatto che tu debba aver paura che ti tirino delle pietre durante la partita, che ti minaccino, è inimmaginabile nel 2024″. La risposta della BFC: “Il signor Wollitz è noto per il suo comportamento a volte eccessivamente emotivo e provocatorio in disparte nei confronti degli arbitri e dei rappresentanti di altri club”.

Da Berlino, Iris Spranger: “Il club deve dirci adesso cosa vuole fare con i suoi tifosi”. La responsabile degli Interni e dello Sport della città-Stato di Berlino, Iris Spranger, ha condannato quanto accaduto: “Il club deve dirci adesso cosa vuole fare con i suoi tifosi. Sono i soldi dei contribuenti che abbiamo dovuto utilizzare con 1.000 agenti di polizia per la sicurezza. Quanto è costata l’intera operazione, come si sono verificati i danni allo stadio, chi li paga, come vogliono affrontarla i tifosi in futuro?”, queste le domande polemicamente indirizzate ai due club.