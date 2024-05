Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è arrivata l’ufficialità. Paolo Montero sarà il nuovo allenatore della Juventus fino al termine di questa stagione. L’ex difensore siederà sulla panchina della prima squadra del club bianconero per le gare contro il Bologna e il Monza che chiudono il campionato di Serie A.

La nomina dell’allenatore uruguaiano arriva in seguito all’esonero con effetto immediato di Massimiliano Allegri. Montero – allenatore dell’U19 bianconera – ha concluso nella giornata di ieri, sabato 18 maggio, il campionato Primavera. Ora, da qui al termine della stagione potrà guidare la prima squadra: nella giornata odierna, domenica 19 maggio, è previsto alla Continassa il primo allenamento con la squadra. Lunedì 20 maggio, l’esordio nella sfida esterna del Dall’Ara – a Bologna – che vale il quarto posto.

Il “traghettatore” con un passato da difensore…in bianconero

Nove stagioni in bianconero e oltre 250 presenze da giocatore. Paolo Montero è a tutti gli effetti bandiera bianconera: difensore d’altri tempi, con la passione e la grinta – in pieno stile sudamericano – che l’ha contraddistinto nella sua carriera. Dopo il ritiro, le prime esperienza da allenatore con il Peñarol (in Uruguay), Boca Unidos, Colon, Rosario Central (in Argentina) e la Sambenedettese (Serie C italiana) e la prima di fare il suo ritorno a Torino. Ora, l’esordio in Serie A. Questa volta non sul campo, ma in panchina con l’obiettivo di concludere la stagione nel migliore dei modi.

Il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero che conferma la guida di Montero sulla panchina del club per gli ultimi due impegni stagionali. “Le prossime due giornate di Serie A, le ultime del Campionato 2023/24, vedranno Paolo Montero sulla panchina della Prima Squadra Maschile. Montero è attualmente il tecnico dell’Under 19 che proprio ieri, 18 maggio, ha concluso il Campionato Primavera 1: questa mattina, domenica 19 maggio, dirigerà il suo primo allenamento con la squadra che poi guiderà nelle partite contro il Bologna (lunedì 20 ore 20.45 al “Dall’Ara”) e contro il Monza, all’Allianz Stadium, in data e orario ancora da definire, match che chiuderà la nostra stagione. A Paolo, prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del DNA Juventus in panchina (come conferma l’Original “Plantar una Semilla”, prodotto da Juventus Creator Lab qualche settimana fa), auguri di buon lavoro per questo doppio impegno”.