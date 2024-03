“Voglio riprendermi il mio corpo di prima”. Così Federica Pellegrini a RaiNews. La Divina è diventata mamma della piccola Matilde da pochi mesi, il 3 gennaio scorso, e sui social mostra le prime “mosse” per riacquistare la forma fisica da campionessa. In un video, Pellegrini si mostra mentre fa stretching quando la bimba dorme e a Novella Calligaris su RaiNews ha confermato: “Ha orari tutti suoi, devo darle degli orari così da potermi prendere del tempo per allenarmi, magari quando si addormenta posso sfruttare quel momento per allenarmi”. Ancora: “Matilde mi ha fatto capire quanto, per una donna abituata a fare tremila cose al giorno, sia difficile questo passaggio”. E sull’esigenza di tornare in vasca: “C’è stato un primo cambiamento dal nuotare al non nuotare più. È stato bello vedere il mio corpo lievitare nei nove mesi di gravidanza. Adesso ho voglia di riprendermi il mio corpo di prima”.

