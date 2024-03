E’ morto a 37 anni Marco Petrini, il giovane veterinario star dei social conosciuto da tutti come “Dottorpet”. Petrini è stato stroncato da una malattia incurabile: si è spento il 23 marzo presso il policlinico Umberto I di Roma.

Marco Petrini era un veterinario davvero speciale: il suo amore per gli animali era contagioso e trasmetteva una gioia e una passione inconfondibili in chiunque lo incontrasse. La sua dedizione al suo lavoro era ammirevole e si prendeva cura di ogni animale come se fosse un membro della sua famiglia. Oltre alla sua attività in clinica, Marco era conosciuto anche come “Dottorpet” sui social media. Con la sua pagina Instagram seguita da oltre 60mila persone e il suo profilo TikTok da oltre 126mila follower, Marco condivideva pillole di saggezza e consigli per i proprietari di animali a quattro zampe, curiosità sul mondo animale e “dietro le quinte” del suo lavoro. Il suo approccio ironico, garbato e informativo ha conquistato il cuore di migliaia di persone che lo seguivano con affetto e fiducia.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la comunità online e offline. Centinaia di clienti, amici e conoscenti hanno voluto lasciare un ultimo saluto a Marco sui social, pubblicando ricordi commoventi e sottolineando quanto fosse amato e stimato da tutti.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello del dottor Gianluca Marchetti, direttore della Clinica Veterinaria Guidonia dove Marco lavorava: “Personaggio straordinario ed unico in un mondo ancora più povero da ora in poi. Ci hai lasciato col fiato sospeso e poi… più nulla. Non mi do pace. Non ci credo. Non è possibile. Sei stato un essere imprendibile in un mondo stereotipato! Personalità rara. Sensibilità unica. Un Personaggio per Molti, Una Persona per Pochi”.

I funerali di Marco Petrini si terranno il 25 marzo alle 15.30 presso la chiesa di San Francesco a piazza Trento, a Tivoli. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.