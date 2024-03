Kate Middleton ha il cancro. È lei stessa ad annunciare con un video trasmesso sulla Bbc e registrato mercoledì scorso a Windsor in giardino seduta su una panchina senza trucco e con una maglia bianca a righe blu: “E’ stato uno shock. Sono stati due mesi terribili, per me e per tutta la mia famiglia che si è presa cura di me e a cui son grata”, le sue prime parole. Dopo re Carlo III, ora anche la futura regina d’Inghilterra si trova a lottare contro un tumore.

Quando lo scorso 16 gennaio è stata ricoverata alla London Clinic per essere sottoposta ad un intervento di chirurgia addominale nessuno sospettava che si trattasse di una patologia cancerosa, anzi, un comunicato di Kensington Palace lo aveva proprio escluso. Invece gli esami fatti successivamente lo hanno appurato e drammaticamente confermato: “All’inizio si pensava che non si trattasse di una forma non cancerosa”, spiega Kate sottolineando come il suo primo pensiero sia stato quello di proteggere i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.

La principessa del Galles è stata ricoverata 14 giorni alla London Clinic di Londra per un intervento programmato di chirurgia addominale: “I medici – ha proseguito Kate nel video – hanno detto che devo fare chemioterapia preventiva, è stato un shock e abbiamo fatto di tutto per gestirla al meglio per la nostra famiglia”.

Kate, principessa del Galles, 42 anni, sposata con il futuro re d’Inghilterra, il principe William, chiede quindi di potersi dedicare alla sue cure di chemioterapia tentando di farlo accettare ai bambini salvaguardando la serenità della sua famiglia ricordando quanto il marito sia stato importante al suo fianco. Naturalmente il suo pensiero è andato a tuti i malati oncologici: “Non perdete mai la speranza, non siete soli”.