In un video inusuale e “di servizio”, Benedetta Rossi condivide con i suoi follower l’allarmante esperienza vissuta dalla zia Rosella, vittima di una truffa telefonica. Accanto a lei, la zia descrive come dei malintenzionati, spacciandosi per Carabinieri, l’abbiano informata di un fittizio incidente coinvolgente suo figlio, convincendola a consegnare loro una somma di denaro. “Vi racconto la brutta esperienza che ha avuto mia zia Rosella per far conoscere il più possibile la truffa telefonica che ha subito pochi giorni fa. Ci tengo a precisare che mia zia non è una persona ingenua o sprovveduta. Tuttavia questi truffatori sono riusciti, attraverso delle tecniche di linguaggio molto elaborate, ad ingannarla“, precisa Rossi, sottolineando l’abilità manipolativa dei truffatori. L’appello finale è chiaro: “Informate più persone possibili. Se conoscete qualcuno che potrebbe cadere in un raggiro simile, avvertitelo e state anche voi in guardia”.