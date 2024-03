Kate Middleton in smartworking. Questa è l’immagine che una fonte vicina a Kensington Palace avrebbe lasciato trapelare su alcuni tabloid, ancora alla disperata ricerca di convincere il mondo che a casa, all’Adelaide Cottage, va tutto bene. La principessa del Galles, dopo l’uscita dalla London Clinic, ospedale nel quale è stata ricoverata per 14 giorni fino al 29 gennaio scorso, non avrebbe mai perso di vista i sui impegni ed il suo lavoro. Di più, secondo quanto riportato dal New York Post, quando costretta, da “febbraio lavorerebbe anche dal letto”.

Una principessa a testa bassa per non lasciare indietro nulla e seguire con attenzione le campagne alle quali ha dedicato il suo totale impegno. La Middleton, 42 enne con tre figli, George, Charlotte e Louis, sarebbe da tempo dedita al sostegno di una fondazione che si occupa di migliorare la vita dei neonati. La sua missione sarebbe quella di organizzare una nuova campagna in favore della Royal Foundation for Early Childhood’s (RFCEC), con un progetto di studi e ricerche al quale sarebbe molto legata e che sin dai primi passi avrebbe dato “grandissime soddisfazioni e risultati eccellenti”. L’attività sarebbe iniziata lo scorso gennaio e l’avrebbe tenuta molto impegnata, anche durante la convalescenza. “Il lavoro della vita” per Kate, travolta da una sciame inarrestabile di teorie cospirazioniste e gossip di ogni genere da tutto il mondo rafforzati da errori di comunicazione gravi da parte del palazzo, risultato “ingenuo” in alcune decisioni e decisamente incapace di gestire una questione che gli è esplosa tra le mani.

Ad oggi, si sono rivelati fallimentari, se non dannosi, tutti i tentativi avanzati per spegnere l’incendio e gestire la sua assenza. Gli scarni comunicati stampa di palazzo hanno solo accresciuto curiosità e preoccupazioni così il modo si è affidato a persone di passaggio per cercare notizie sulla principessa, é arrivato così illuso primo vero avvistamento che l’ha descritta “in salute e serena”.

Questo è successo lunedì 18 marzo quando i quotidiani The Sun e l’americano TMZ hanno pubblicato il video girato con il telefonino da un passante, il signor Nelson Silva, che avrebbe visto William e Kate fare shopping in un negozio di prodotti locali, The Windsor Farm Shop, a poca distanza dallo loro residenza all’Adelaide Cottage. “Cosa volete di più adesso” avrebbe risposto l’autore della clip che ha fatto il giro del mondo generando un nuovo polverone di teorie circa la sua veridicità. Persino colei che è considerata la controfigura di Kate, Heidi Agan, si è sentita telefonare da giornalisti di tutto il mondo ed è stata contattata via social media da chiunque per sapere se fosse lei quella che passeggiava nel parcheggio del negozio di Windsor accanto a William, di cui nessuno ha mai dubitato.

Al Mirror avrebbe confermato di non essere lei quella, di non essere mai stata lì, nelle campagne inglesi, sabato 16 marzo alle 12.45. Così, a rafforzare la volontà di spegnere la tempesta, è intervento anche un vicino di casa, altra testimonianza raccolta dal tabloid americano Page Six. L’ex giocatore di cricket Kevin Pietersen non ha usato mezzi termini: “le teorie cospirazioniste contro Kate e William sono “semplicemente assurde”. Il vicino di casa, che abita a Windsor ha anche aggiunto che: “Noi li vediamo quasi tutti i giorni e li abbiamo visti anche negli ultimi due giorni”.

A confermarlo anche un post pubblicato sul social X, martedì scorso. Pietersen ovviamente è convinto della veridicità del video uscito il giorno prima e ha tuonato: “La gente è così ridicola e crudele nello scrivere cavolate su questa piattaforma; sono solo bugie. Nient’altro che bugie”. Lui, che oggi è anche un commentatore sportivo, ha poi tessuto le lodi dei principi del Galles descrivendoli come genitori “meravigliosi e normali/semplici come appaiono”. Un’altra voce dunque, si sommerebbero alla richiesta di lasciare Kate in pace e spegnere il fuoco che sta incendiano di speculazioni lei e la sua famiglia. Ma la parola fine potrà metterla solo lei, mostrandosi ufficialmente al mondo, così come lo ha da sempre abituato.