“Scusarmi di cosa? E perché mai? Non ho detto nulla di offensivo”, non arretra Guillermo Mariotto, stilista di alta moda e giudice di “Ballando con le stelle“. Sabato pomeriggio su Rai1 con Mauro Coruzzi ha avuto uno scambio di opinioni con l’ex modella 34enne Ilaria Capponi . “Ha il culo basso però”, il commento di Platinette a bassa voce a “ItaliaSì“, condotto eccezionalmente da Gianluca Semprini. “Sono andata da due agenzie per propormi come modella e la risposta è stata: non abbiamo modelle taglia 42 perché non abbiamo clienti con quella taglia di campionario”, aveva raccontato Capponi che ha sofferto di disturbi del comportamento alimentare.

Era arrivata terza a Miss Italia nel 2017 nell’anno in cui in giuria c’era proprio Mariotto che la misurò col metro per dirle poi che era “troppo grassa”: “Facevo parte della giuria tecnica e ho mandato a casa altre ragazze e non lei. Ancora una bugia”, smentisce lo stilista all’Adnkronos. Pronuncia parole dure nei confronti della donna: “Non ho certo applaudito quando ho ascoltato il fuori onda di Platinette. Ma da parte di Ilaria Capponi, solo menzogne e falsità. Sta cercando di farsi pubblicità a tutti i costi. Ed è palese perché ha una agenzia di comunicazione. Io comunque non presto il fianco a nessuna imboscata”.

“La verità è che le agenzie non la prendono perché è già ‘grande’, non perché è grassa. La moda cerca le giovanissime, ma mi sono ben guardato dal dirglielo. Se no veniva fuori pure la polemica che le avevo dato della vecchia. Un’imboscata forse per creare polemica e poter sfilare. Dirò di più: visto che ormai è diventato un caso, io la prendo a sfilare senza problemi“, continua oggi il giudice di “Ballando con le Stelle” in un’intervista al Corriere della Sera.

Lo stilista difende la moda che a suo dire non veicola messaggi negativi (“è un ritornello stantio”): “Il problema sono le madri. Non si ha idea di quante mamme spingono le ragazze a fare i casting per sfilare in passerella anche quando chiaramente non hanno il fisico adatto. A parte casi speciali di grande personalità e magnetismo, dove non conta nè l’età nè il peso, le modelle sono giovanissime. È un mestiere che ha una scadenza, come la professione del calciatore. Per i fianchi siamo sotto i 90 centimetri. Con 86 cm da Valentino ti mandano via, per i fianchi ci vuole la 40: la moda è una industria che produce abiti standard che non devono essere ritoccati”.

Dopo l’episodio di body shaming, erano arrivate via social le scuse di Mauro Coruzzi in arte Platinette: “Vorrei fare le mie scuse sentite a Ilaria Capponi, modella molto bella, che è stata oggetto di una battuta infelice per via delle forme, ora non entriamo nel merito… L’ho incontrata dopo la trasmissione Italia Sì sul treno e le ho fatto le mie scuse che sono state anche filmate da lei, e quindi le ho già fatte ma torno a farle. Un atto di irriverenza non va scambiato per body shaming“.