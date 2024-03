Non è certo passata inosservata l’uscita a dire poco infelice di Platinette, Mauro Coruzzi, a Italia Sì. Quella frase detta alla modella Ilaria Capponi che aveva appena parlato di disturbi del comportamento alimentare. E ora è proprio Coruzzi-Platinette a chiedere scusa con un video su Instagram: “Vorrei fare le mia scuse sentite a Ilaria Capponi, modella molto bella, che è stata oggetto di una battuta infelice per via delle forme, ora non entriamo nel merito… L’ho incontrata dopo la trasmissione Italia Sì sul treno e le ho fatto le mie scuse che sono state anche filmate da lei, e quindi le ho già fatte ma torno a farle. Un atto di irriverenza non va scambiato per body shaming”. Assieme al video, una didascalia di scuse: “Le mie scuse a Ilaria Capponi per l’infelice battuta fatta durante Italia Sì: era solo un’irriverente scemenza detta con l’acidità della 70enne invidiosa che trova difettucci ovunque e comunque anche dove non ve sono“.

Cosa è accaduto? In studio durante la trasmissione di RaiUno, Platinette ha detto “ha il culo basso”, riferito a Capponi che aveva raccontato poco prima dei disturbi del comportamento alimentare con i quali ha avuto a che fare e della discriminazione subita nel mondo della moda. Non è stata solo la battuta di Coruzzi a essere incommentabile, ma anche alcune affermazioni di Guillermo Mariotto.