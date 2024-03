Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza nei panni del complottista Napalm 51 mette in guardia sull’Intelligenza Artificiale, e parla della truffa online che ha visto protagonista Fabio Fazio: “Attenzione followers! Girano video creati dall’Intelligenza Artificiale. e ci vuole un occhio esperto come il mio per accorgersi che sono falsi. Per esempio, c’è quel video di Fazio in cui lui dice che non è vero che ha investito soldi online. Quella sì che è una palla grande come una casa. E invece è vero… Quell’altro video dove lui consiglia il modo per guadagnare 100.000 euro. Ah sì? E allora secondo lei Fazio è diventato ricco facendo quattro domandine in croce una volta a settimana? E allora come mai i portinai che nel gabbiotto chiedono tutto il giorno: “Dica?”, “‘Dove va?”, “Chi cerca?” … NON sono tutti milionari? Eh?!? Mammaaaa non rompere! Sto facendo la transazione della tua pensione per fare i soldi come ha fatto Fazio!”.