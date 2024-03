Devastato da un terribile incendio l’Al-Ahram Studio, tra i più antichi studi cinematografici dell’Egitto nel governatorato di Giza. Il rogo è divampato all’interno di un edificio dopo la fine delle riprese dell’ultimo episodio di una serie per il mese di Ramadan. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme dopo che l’incendio aveva già devastato gli studi e anche cinque edifici limitrofi.

Il premier Mostafa Madbouly ha detto che lo Stato si impegna a ripristinare l’edificio com’era prima dell’incendio, mentre la Procura della Repubblica ha ordinato l’apertura di un’indagine per accertarne le cause. Diversi edifici vicini sono stati danneggiati, costringendo gli inquilini ad evacuare. Diverse persone sono rimaste intossicate dal fumo, ma si sono già riprese. Ogni famiglia colpita dall’incendio ha ricevuto un contributo per affittare un altro appartamento fino a quando le loro case non saranno riparate. L’Al-Ahram Studio risale al 1944. Le stime riportate dalla stampa locale parlano di danni per circa 10 milioni di lire egiziane.