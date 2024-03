L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani è indagato dalla Procura di Milano per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc. Nell’inchiesta, che riguarda la cessione del club rossonero dal fondo Elliott alla Redbird di Gerry Cardinale nell’agosto 2022, il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nella sede della società rossonera relative all’ufficio dell’amministratore delegato e di altre persone con ruoli apicali. Inoltre, altre perquisizioni sono state effettuate nelle abitazioni private. Secondo il Corriere, è indagato anche il precedente amministratore delegato Ivan Gazidis.

L’inchiesta milanese, in mano ai pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, si muove dall’ipotesi che il Milan non appartenga davvero a Cardinale, ma sia ancora – scrive il quotidiano di via Solferino – sotto il controllo e l’influenza del fondo Eliott, che due anni fa aveva in teoria venduto il club rossonero. Circostanza che emergerebbe da diversi documenti, anche quelli sequestrati ad aprile 2023 nelle sedi di Project Redblack e della sua controllata Rossoneri Sport, le due società in Lussemburgo attraverso le quali il fondo statunitense Elliott aveva appunto ceduto il Milan a RedBird per oltre un miliardo di euro. All’epoca erano stati indagati due ex manager di Project Redblack, Jean-Marc McLean e Daniela Italia, per il reato di bancarotta.

L’inchiesta era partita da un esposto della lussemburghese Blue Skye per la vicenda relativa ad un “pegno” (già contestata anche in altre sedi). Quando il Milan era passato di mano, Salvatore Cerchione si dimise in polemica dal Cda e minacciò una causa in tribunale, denunciando “opacità nel processo di vendita”. Cerchione e Gianluca D’Avanzo con la Blue Skye Financial Partners detenevano all’epoca della vendita il 4,27% di Project Redblack, la “scatola” a cui era riconducibile il Milan. Ora però il fascicolo in mano ai pm di Milano ha preso un’altra direzione, che per il Milan potrebbe anche configurare il rischio di sanzioni sportive. Infatti, se le accuse dovessero trovare conferma, il Milan avrebbe aggirato il regolamento Figc e anche violato l’articolo 5 della Uefa.