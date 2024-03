Il ritocco alla foto di Kate Middleton è “una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di palazzo. Ne sono convinto, perché se ci fosse qualcosa di più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l’attenzione su qualcosa di ancor più grave che vuole essere nascosto“. A dirlo, ai microfoni dell’Adnkronos, è Antonio Caprarica, veterano giornalista e profondo conoscitore della famiglia reale britannica, ha espresso il suo punto di vista sull’accaduto in un’intervista definendo l’incidente “una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di Palazzo”.

Caprarica non nasconde la sua incredulità di fronte alla leggerezza con cui sarebbe stato gestito il ritocco: “Ne sono convinto, perché se ci fosse qualcosa di più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l’attenzione su qualcosa di ancor più grave che vuole essere nascosto”. L’esperto sottolinea come, nell’era dei social e delle immagini digitale, sia diventato praticamente impossibile nascondere manipolazioni fotografiche: “Lo sa anche un bambino che le foto ormai sono riconoscibili se taroccate”.

Le sue parole pongono l’accento sulla presunta incapacità dell’entourage di Kate: “È incredibile che l’entourage di Kate abbia voluto mandare in giro una foto ritoccata senza accurate verifiche”. Caprarica ricorda che la Duchessa è nota per essere un’appassionata di fotografia e che non è nuova all’utilizzo di Photoshop, ipotizzando che l’accaduto possa essere frutto di una semplice distrazione. Tuttavia, non manca di evidenziare le potenziali implicazioni ben più serie: “L’alternativa è molto peggio, una tragedia maggiore, e se la nascondessero in questo modo sarebbero dei citrulli, degli incapaci”. Il giornalista punta poi il dito contro l’ufficio di comunicazione di Buckingham Palace, criticando la gestione della foto: “Ma l’ufficio di comunicazione di Buckingham Palace che fa? Prendono la foto ritoccata e la passano alle agenzie senza verificarla sapendo che va allo scrutinio di miliardi di persone? È gravissimo”.

Caprarica esclude l’ipotesi che dietro al ritocco ci sia l’intervento dell’intelligenza artificiale, citando le rassicurazioni di esperti consultati. In conclusione, il giornalista sottolinea la gravità dell’episodio per la credibilità della famiglia reale: “Anche se si tratta di ritocchi insignificanti purtroppo sono essenziali per mettere in dubbio l’autenticità della situazione, e questo porterà la gente a mettere in dubbio ogni cosa che proviene da Palazzo. Ciò è molto grave”.