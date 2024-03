Qualcosa si muove e dai muri spessi del palazzo reale inizia ad uscire qualche indiscrezione per interrompere il lungo silenzio e la coltre di omertà che ha avvolto Kate da quando è stata operata. Ci è voluto il disastro assoluto della foto per la festa della mamma perché Kate battesse un colpo, peccato che il suono prodotto non sia stato affatto incoraggiante. La Principessa del Galles è “profondamente dispiaciuta” e “si sente malissimo”. Queste le informazioni che hanno raggiunto alcuni giornali inglesi come il Telegraph ed il Mirror all’indomani dal disastroso rientro sulle scene della Middleton. Sarebbero stati alcuni amici e i soliti bene informati della casa reale a rivelare lo stato d’animo della futura regina dopo il caos generato dal foto-gate.

L’idea di approfittare di una festa, come quella della mamma, per rassicurare i sudditi circa le sue condizioni e spegnere così, in prima persona, le voci incontrollate sul suo stato di salute, fisica e mentale, è fallita miseramente dietro l’abuso di Photoshop. La foto che doveva immortalare, di nuovo, il modello ideale di famiglia felice che i principi del Galles hanno sempre dato di sé è stata rigettata dalle maggiori agenzie di informazione internazionali perché “manopolata”. La serie di errori e pasticci che hanno reso poco verosimile lo scatto che William avrebbe fatto in una rigogliosa Windsor qualche settimana fa ha solo aumentato le teorie cospirazioniste che da tempo girano incontrollate generando altro caos.

Kate in persona, è stata costretta a chiedere pubblicamente scusa con un post diffuso sulle piattaforme social che Kensington Palace ha accompagnato con una conferma arrivata nella mattinata da una fonte ufficiale. La principessa ha scritto di suo pugno il comunicato contenente le scuse per aver fatto “dei piccoli aggiustamenti” alla foto di famiglia scattata da William. Ma lo stesso palazzo si rifiutato di rispondere alle richieste degli organi di stampa e del web, che per tutto il giorno hanno invocato la pubblicazione dello scatto originale per mettere a tacere ogni polemica.

Non hanno voluto sentire ragioni, così il mondo si è dovuto accontentare di una foto “tampone” scattata mentre i principi del Galles si trovavano in automobile all’uscita di Windsor, lui diretto all’abbazia di Westminster per le celebrazioni del Commonwealth Day condotte al fianco di Camilla mentre lei, inquadrata di straforo e non in pieno viso, si sarebbe diretta verso un appuntante privato, sempre a Londra. Come potevano pensare i PR della coppia che questo “contentino” avrebbe messo a tacere le polemiche?

Non solo i social media sono impazziti nella ricerca dello scatto originale di Kate pubblicato per la festa della mamma, giudicandolo un déjà vu e trovando risposta in una vecchia copertina di Vogue, ma quella foto appannata dai finestrini dell’auto scura ha solo alimentato nuove polemiche. Il New York Post, in un pezzo pubblicato in serata ha insinuato che ad Amner Hall, la bellissima residenza di campagna dove Kate è in convalescenza da quando, il 29 gennaio, ha lasciato la London Clinic per l’intervento chirurgico addominale, “c’è qualcosa che assolutamente non torna”. A confermarlo sarebbe stata una fonte esclusiva sentita dal Post convinta che “se Kate non è ancora riuscita a posare per un set fotografico ufficiale”, concedendo solo uno scatto drammaticamente ritoccato e uno in automobile mentre guarda altrove, “la situazione è più grave di quanto chiunque possa immaginare”. Così, ancora una volta la strategia comunicativa di palazzo ha fallito miseramente l’obiettivo e anziché spegnere l’incendio l’ha rinvigorito. Tutto, sempre sulla pelle della povera principessa sfortunata che sconta la “maledizione delle principesse del Galles”, esattamente come Diana.