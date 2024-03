Nel mezzo del caos per la foto “manipolata” di (ma anche da) Kate Middleton, ecco che ci pensa ancora una volta Re Carlo a distogliere l’attenzione dai problemi della cognata. Il sovrano, assente alle celebrazioni per il 75° anniversario del Commonwealth a causa del cancro che gli è stato diagnosticato, ha trasmesso un videomessaggio, condividendo riflessioni profonde e parole di incoraggiamento che hanno subito fatto il giro del mondo.

“Avendo recentemente festeggiato il mio settantacinquesimo compleanno, mi scalda il cuore riflettere sul modo in cui il Commonwealth è stato una costante per tutta la mia vita – una preziosa fonte di forza, ispirazione e orgoglio“, ha esordito Re Carlo nel videomessaggio pubblicato sul profilo Instagram della Royal Family. Quindi il Re ha sottolineato quanto profondamente sia radicato il suo legame con questa unione di nazioni: “Nelle ultime settimane, sono stato profondamente toccato dai vostri auguri meravigliosamente gentili e premurosi per la mia salute e, in cambio, non posso che continuare a servirvi, al meglio delle mie capacità, in tutto il Commonwealth”. E ancora: “La mia fiducia nei nostri sforzi condivisi e nel potenziale delle nostre persone rimane più sicura e forte che mai. Non ho dubbi che continueremo a sostenerci a vicenda in tutto il Commonwealth mentre, insieme, proseguiamo questo viaggio”.

In sua assenza, la Regina Camilla e il figlio William hanno rappresentato il sovrano alle celebrazioni, mentre anche la Kate ha dovuto rinunciare a causa della sua tanto discussa convalescenza post-operatoria. La principessa di Galles è stata però immortalata in uno scatto pubblicato dal Daily Mail in cui appare quasi girata di spalle, accanto a William, durante uno spostamento in auto nei dintorni del complesso di residenze reali che circonda il castello di Windsor, dove la coppia vive con i tre figli. Di certo la questione non è chiusa qui, perché se da una parte Re Carlo fa il possibile per farsi vedere (letteralmente) operativo nonostante il tumore, dall’altro cresce ogni giorno di più il mistero sulle reali condizioni di salute di Kate Middleton.