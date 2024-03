Il Kate-gate si infittisce ogni giorno di più. Chi domenica ha pensato di vedere crollare tutte le preoccupazioni e le teorie cospirazioniste circa il destino e la salute della principessa del Galles davanti alla bellissima foto pubblicata dalla coppia reale, lunedì si è svegliato con l’amaro in bocca. L’immagine è stata ritirata dalle maggiori agenzie di stampa internazionali perché “manipolata”. Era sera quando la decisione di Reuters, Associated Press, Getty e AFP è stata resa nota con un comunicato ufficiale nel quale veniva indicato di aver “killed”, ritirato l’immagine da archivi e librerie fotografiche perché non conforme. Sulla autenticità, essendo di fatto distribuita da Kensington Palace, nessuno ha potuto discutere, ma sulla sua “manipolazione” sì.

The Associated Press initially published the photo of the Princess of Wales, which was issued by Kensington Palace after weeks of speculation about her whereabouts. The AP later retracted the image because at closer inspection, it appeared that the source had manipulated the… — The Associated Press (@AP) March 11, 2024

La mattina di domenica in Gran Bretagna si festeggiava la festa della mamma e un comunicato diffuso dal Palazzo aveva anticipato una bella sorpresa per i sudditi e per il mondo che, dal giorno di Natale, non hanno più potuto vedere il volto sempre sorridente di Kate Middleton. “La principessa del Galles ha condiviso un messaggio sui social, questa mattina, per ringraziare del continuo supporto ricevuto e per augurare a tutti buona festa della mamma”. Le parole scritte da lei stessa sono state accompagnate da una foto scattata da William, a Windsor, qualche settimana fa.

Un bellissimo ritratto di famiglia con i tre bambini, George, Charlotte e Louis letteralmente addosso alla mamma, tutti sorridenti, sguardo dritto in camera. Ma ai più attenti osservatori non sono sfuggiti alcuni elementi incongrui, frutto di un eccesso di Photoshop, il che non sarebbe una novità, ma quel che è più grave e che avrebbe spinto le agenzie di stampa a ritirarla sarebbe plausibilmente l’uso dell’intelligenza artificiale per manipolarla.

Già in occasione della feste natalizie, lo scorso dicembre, i principi del Galles avevano distribuito alla stampa e ai social media uno scatto in bianco e nero pieno di difetti frutto della post produzione dell’immagine; i bambini senza qualche dito e così via, ma lo scatto in bianco e nero aveva passato il vaglio degli esperti e si era semplicemente reso un po’ ridicolo. Se questa volta le maggiori agenzie al mondo hanno ritenuto che “a seguito di attente analisi la foto è stata manipolata dalla fonte”, la questione si fa più seria. Ad ogni modo le incongruenze restano e hanno impegnato le piattaforme dei social tutto il giorno. Chi notava le stranezze relative alla principessa Charlotte, seduta sul bracciolo della poltroncina da giardino, alla destra della madre, con la manina sfalsata rispetto alla manica del cardigan indossato, la spalla fuori posto e la gonna strampalata.

Le strane posizioni delle dita di tutti i bambini, risultate incrociate, in particolare quella di Louis che ha un maglioncino del quale è possibile vedere distintamente ogni dettaglio mentre la mano della madre che lo cinge al fianco risulta sfocata. E ancora, la zip della giacca di Kate, che tra l’altro, indossa dei jeans skinny, attillatissimi a un mese e poco più da quell’intervento addominale così pesante e poi i capelli di Charlotte. Tutto ritoccato e poco realistico, forse come il verde della vegetazione alle spalle che appare rigogliosa quando siamo ancora in pieno inverno?

Ma soprattutto, e questo forse non è Photoshop, Kate non ridossa l’anello nuziale, quello che ha sempre al dito, anche nel vecchio video in cui prepara biscottini insieme a Charlotte e ha la mani infarinate. Kensington Palace non ha commentato e ha annegato nel silenzio anche l’ennesima gaffe che, se non fosse legata al mistero circa la sorte e le vere condizioni della futura regina, potrebbe essere derubricata così, ma oggi il mondo ha il diritto di avere delle spiegazioni. Cosa sta succedendo a palazzo?

