La mattinata di VivaRai2 è all’insegna degli Oscar. Poteva mancare un commento di Fiorello e della sua squadra sulla serata più importante del settore cinematografico? Lo showman ha scherzato apertamente sulla gaffe di Televideo che descriveva così i titoli candidati agli Oscar: “Io capitano, il film di Matteo Garrone, ispirato alla vita del capitano Schettino e al disastro della Costa Concordia – commenta poi lo showman – È tutto vero, io all’inizio pensavo fosse una fake!”. La gag è andata avanti con titoli e sinossi fittizie, senza perdere occasione di fare ironia sulle recenti elezioni in Abruzzo: “La pellicola ‘Anatomia di una caduta’, storia di Biden che scende da una scaletta di un aereo, non ha ottenuto nessuna statuetta! Eccone un altro: il film ‘Povere creature!’ parla del centrosinistra che torna sconfortato dall’Abruzzo, ha vinto quattro statuette, oltre le aspettative!”. Immancabile un commento sulla foto di Kate Middleton: “Se la stanno mangiando viva per un ritocco a una foto. Ma amici inglesi! Già ti sei sposata William, stai sotto i riflettori, questa è stata male poverina. Ma vieni in Italia, puoi fare qualsiasi cosa: vendere pandori, truffare a destra e a manca, sparare a Capodanno, fermare treni a Ciampino. Fatti un bel ritratto a olio invece del selfie!”.