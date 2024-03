Anche Jennifer Lopez e Ben Affleck sono corsi al cinema a vedere “Dune 2“, il film più chiacchierato del momento, e con l’occasione hanno dato una semplice ma significativa lezione di civismo. La coppia di star di Hollywood, da mesi sotto i riflettori per il ritrovato amore, ha deciso di trascorrere la serata di lunedì in un cinema di Los Angeles per vedere il sequel di “Dune” e ciò che è accaduto al termine della proiezione ha catturato l’attenzione e l’ammirazione del pubblico.

Non appena le luci della sala si sono riaccese, Lopez e Affleck hanno compiuto un gesto semplice ma estremamente raro tra i frequentatori delle sale cinematografiche: hanno raccolto con cura tutti i residui di cartacce e hanno eliminato con cura le briciole di pop corn dalle loro poltrone, assicurandosi di lasciare il posto pulito, esattamente come lo avevano trovato. Un atto di rispetto non solo per il personale del cinema ma anche per i prossimi spettatori.

La scena è stata immortalata da uno degli spettatori presenti nella sala, che non ha perso l’occasione di condividere l’episodio sul social X, accompagnando il video con un commento che esprimeva sia la sorpresa per la presenza inaspettata delle due celebrità sia l’ammirazione per il loro comportamento: “Dune 2 è stato FANTASTICO. La scena post titoli di coda è stata realizzare che JLo e Ben Affleck erano seduti proprio di fronte a noi lol”.

La pubblicazione è diventata virale in brevissimo tempo, scatenando una valanga di commenti positivi da parte dei fan, che hanno elogiato l’atteggiamento responsabile e civico della coppia. La loro azione ha ricordato a tutti che le buone maniere e il rispetto per gli spazi condivisi non vanno mai in vacanza, nemmeno quando si è due delle più grandi star del panorama internazionale.

Video Twitter/@GehrigRyan