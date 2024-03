È passato quasi un mese da quel 18 febbraio che ha stravolto la routine in casa Ferragnez. Dagospia, in quell’occasione, annunciava la crisi di coppia tra Chiara Ferragni e Fedez, con l’uscita di casa di quest’ultimo. Mesi complicati scanditi da silenzi, storie criptiche, collegamenti televisivi e paparazzate. Poi, a sorpresa (per modo di dire), le tanto attese dichiarazioni pubbliche dell’influencer cremonese da Fabio Fazio a Che Tempo che fa. È proprio lei infatti a raccontarci in questi giorni la sua quotidianità attraverso le storie Instagram. Dai saldi sul suo store, ai giochi tra il cane Paloma e i figli Leone e Vittoria fino alle uscite con gli amici. E Fedez? Il rapper, dopo aver inaugurato i suoi uffici, sembra aver trovato una nuova casa da cui ripartire temporaneamente. Il settimanale Diva e Donna in edicola questa settimana mostra il nuovo attico preso in affitto da Fedez per i prossimi 3 mesi.

Sono due gli scatti pubblicati a corredo dell’articolo: Fedez che esce dal comprensorio e l’esterno dell’abitazione. Una situazione transitoria dunque, dal momento che la descrizione del post caricato su Instagram dal settimanale fa riferimento ad un periodo breve di permanenza. Non solo: un ulteriore dettaglio fa capire quanto quello stabile sia caro allo stesso Fedez. “Ecco il rapper che esce dal palazzo di Milano in cui viveva prima di sposarsi. Ha preso in affitto un attico per tre mesi: la sua nuova casa da single”, si legge nel post. Non ci resta ora quindi che attendere metà maggio, periodo in cui probabilmente scadrà l’affitto dell’attico. Dalla serie tv Ferragnez a “Due cuori in affitto”, il passo è breve. Brevissimo (solo 3 mesi).