“Impazza già il toto Sanremo 2025! L’ultima fanta-indiscrezione vedrebbe un trio alla conduzione del prossimo Festival, formato da Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi e, a sorpresa, Mara Venier“, fa sapere il settimanale “Chi” oggi in edicola. L’ennesima indiscrezione, lontani da certezze e annunci. Un format nel format che da settimane accende la curiosità di addetti ai lavori e telespettatori. Complice il no di Amadeus che, dopo cinque Sanremo, saluta la Riviera con in tasca una pioggia di record: da quelli musicali ai dati auditel fino ai sessanta milioni di euro di raccolta pubblicitaria. Cattelan nel salotto di “Domenica In” ha mostrato la sua disponibilità: “In questo Paese, Sanremo è un’istituzione. Se qualcuno ti chiama, non è che ci devi stare a pensare. Devi rispondere presente e vai. Ovvio che è una cosa gigantesca, soprattutto per me che ho sempre tenuto un profilo da seconda serata e un certo tipo di esposizione che non è quella del quotidiano, del daily, però, è un lavoro che è bello affrontarlo come una sfida”.

Il suo nome era stato accostato inizialmente all’amica Antonella Clerici per una conduzione di coppia, ipotesi rilanciata a “VivaRai2“. Qualche giorno dopo a “Chi” la conduttrice aveva però chiuso la porta con queste parole: “La verità è che ho risposto a una boutade di Fiorello fatta alle sette del mattino. L’unica battuta che mi sia venuta è stata: ‘Con te lo farei’. Ma, assolutamente, non ci penso. Dopo il Sanremo di Amadeus anch’io direi di ‘no’, ma qualcuno lo dovrà pur fare. È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa. Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene. Ecco, chiunque lo faccia deve essere uno, deve essere il comandante, lo dico per esperienza. Altrimenti diventa un caos. E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto”, aveva spiegato Clerici. Se Morgan si candida per la direzione artistica, aperture arrivano anche da Gigi D’Alessio, nome accennato nei giorni scorsi da FqMagazine: “Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei sarebbe andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo”, ha dichiarato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Paolo Bonolis non ha commentato in modo chiaro mentre Carlo Conti, secondo Fiorello, avrebbe risposto picche. Come Laura Pausini che al Corriere della Sera ha escluso il suo impegno al Festival nel 2025: “Io a Sanremo con Paola Cortellesi? Impossibile, troppi impegni”. Michelle Hunziker dalle pagine del settimanale “Chi” ha annunciato la propria candidatura: “Sanremo è la festa canora italiana più importante nel mondo, è stato fatto bene da Amadeus anche a livello musicale, un lavoro incredibile. È chiaro che l’anno prossimo, chi ci sarà, avrà un carico molto pesante. Detto questo, sono pazza abbastanza per rifarlo. Il terzo lo farei da donna matura, come dico io, mi piacerebbe. L’edizione con Baglioni e Favino è stata qualcosa di magico: facevo la conduttrice e li lasciavo liberi di esprimersi come artisti”. Chi la spunterà?