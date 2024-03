“Sono pronto. Quando si comincia?“. Così risponde Morgan quando gli si fa notare che molte persone lo vorrebbero alla guida artistica del prossimo Festival di Sanremo. In attesa di capire se effettivamente il cantautore potrebbe approdare in quella veste nella kermesse, intervistato da La Stampa parla anche di Bugo. L’occasione è il recente monologo che il cantautore ha tenuto a Le Iene: “Sì l’ho visto e mi è sembrato corretto” osserva Morgan, che continua: “Però Bugo, che è appena uscito col suo album o sta uscendo, non so, sta facendo promozione e si dimentica che io quella sera al Festival gli ho fatto del bene facendo spettacolo; trovai il modo più gentile per fargli capire che si stava veramente comportando molto male con me. Mi sono difeso e lui lamentandosi ancora oggi non pensa alla ragione del perché l’ho fatto. Bugo non ha superato l’idea di ciò che è successo. Io non lo odio e non l’ho mai odiato, tanto che gli ho chiesto scusa in modo formale ma non è servito. Non saper prendere per spettacolare quello che è successo a Sanremo ha evidenziato il suo limite”.