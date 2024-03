Era l’intervista più attesa della giornata e gli ascolti (circa 3 milioni di telespettatori, pari al 14% di share) non hanno deluso le aspettative. Si tratta di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul canale Nove e che ieri 3 marzo ha ospitato (anche) Chiara Ferragni. Durante l’intervista sono stati affrontati alcuni argomenti “caldi”: i social, il Pandoro-gate, la crisi con il marito Fedez. “Affrontati” forse è eccessivo, visto che l’influencer seguita da 29,2 milioni di follower è stata protagonista di un’intervista non certo ‘rivelatrice’. D’altronde la premessa del conduttore era stata chiara: “Lo dico per deludere fin da ora, io non sono un magistrato, né un tribunale, né un prete. Questo non è un grado di giudizio”.

Ad ogni modo, proprio durante l’intervista Ferragni ha ringraziato chi le è stato accanto in questi mesi per lei non facili. Oltre ai follower anche, ovviamente, la famiglia. Le sorelle – Valentina e Francesca – ma anche mamma Marina. Proprio loro, infatti, erano con lei nel camerino di Che Tempo Che Fa, pronte a sostenerla e a darle affetto. In un post pubblicato nella mattinata di oggi, lunedì 4 marzo, l’imprenditrice digitale ha postato alcuni scatti di ieri sera. Nel camerino, dapprima sola. Poi insieme alle sorelle e alla mamma e ancora in automobile e infine uno spezzone dell’intervista con Fazio. Esattamente quello in cui Ferragni rispondeva a una domanda del conduttore che le chiedeva se d’ora in poi cambierà il suo modo di comunicare o no. “Sì, ma non solo nel mio modo di comunicare, proprio nel modo di vivere. Ho fatto tutto troppo velocemente”, la sua risposta. Poi, con la voce rotta, ha anche aggiunto: “Non mi sono mai fermata a vivere nel presente, l’augurio che mi faccio e che faccio a tutti quanti è di vivere le giornate più nel presente. Io ero troppo proiettata verso il futuro. Sai quante volte mi sono resa conto che il ricordo di ciò che ho vissuto era più piacevole di quando lo vivevo in quel momento? Questa è anche colpa dei social. Ma non soltanto. Spesso abbiamo il cervello sempre proiettato al futuro e non riusciamo a goderci i momenti più belli e più importanti, tanto da non rendercene neanche conto”. “Grazie per avermi seguita e supportata”, la didascalia scelta da Ferragni per accompagnare foto e video di ieri.

I commenti sotto al post sono limitati. “Hai riaperto i commenti? Per me non è cambiato niente dopo la finta intervista che non ha chiarito niente”, ha scritto un utente. “Fraintendimento dei consumatori? Siamo stati tutti un po’ deficienti”, ha scritto un altro. Tutti commenti negativi? No, c’è anche chi si è schierato dalla sua parte. “Amore mio sono orgogliosa di te“, ha scritto la mamma, Marina Di Guardo. “Per me sei bella fuori e lo vediamo tutti. Ma ieri è uscito ancora di più il tuo esser bella dentro, sono fiera di te”, un altro commento affettuoso.