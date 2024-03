“L’autonomia differenziata è un disastro per tutta l’Italia, non solo per le regioni del Sud e del Centro, anche per quelle del Nord: qualcuna apparentemente se ne avvantaggerà, ma alla lunga neppure per le regioni più prospere del Nord sarà un vantaggio. E questo perché la forza, anche per loro, è l’unità d’Italia, e avere un sistema economico-sociale uniforme e omogeneo”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti in un punto stampa a Vasto, dove si trova in vista delle Regionali in Abruzzo. “Nel momento in cui invece si ritroveranno con 20 sistemi di regolazione diversa per tutte le attività economiche, anche gli imprenditori del nord non potranno avvantaggiarsene. Immaginate la burocrazia, che già oggi è un grosso problema in Italia, con 20 sistemi regolatori diversi come impazzirà ancora di più. Si creeranno tante diseguaglianze, tante disparità. Bisogna spiegare bene che l’autonomia sarà un collasso dell’unità d’Italia, non solo con danno per il Sud ma anche per il Nord”.