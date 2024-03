Rubano la moto a Rose Villain, ma un fan gliela ritrova. C’è il lieto fine per la cantante reduce dall’ultimo Festival di Sanremo. Nelle scorse ore l’artista aveva scritto tra le storie di Instagram: “Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli). Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom quindi non ce ne sono tante così”, postando la foto del mezzo. Ebbene, in meno di una giornata c’è stata la svolta.

Poco fa, infatti, Rose Villain è tornata a farsi sentire sui social: “Neanche 12 ore. Mi avete ritrovato la moto”. A trovarla sarebbe stato un ragazzo che viene nominato dalla cantante: “Grazie per i messaggi, per la ricerca, Ivan tu sei stato un drago”. Per lui Rose ha già in mente la giusta ricompensa: “Avrai i biglietti di tutti i miei live a vita, oltre che tutto il mio amore”.